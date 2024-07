Tischtennis-Regionalliga TG Neuss verpasst zum Abschluss zweiten Platz

Mit dem großen Coup am letzten Spieltag hat es nicht geklappt. Die TG Neuss hatte in der Tischtennis-Regionalliga noch die Chance, sich mit einem Sieg bei Borussia Dortmund II auf den zweiten Platz zu spielen. Am Ende eines ausgeglichenen Duells mussten sich die Quirinusstädter aber mit 4:6 geschlagen geben. Damit beendet das TG-Sextett die Spielsaison 2023/24 auf dem vierten Platz.