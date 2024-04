Tischtennis-Regionalliga TG Neuss spielt in Dortmund noch um Platz zwei

Da steht aktuell die Zweitvertretung von Borussia Dortmund, die bereits acht Punkte Rückstand auf den feststehenden Meister Eintracht Frankfurt hat. Am Samstag (18 Uhr) kommt es nun zum abschließenden Duell der TG Neuss bei den Dortmundern, die zwar zwei Punkte mehr auf dem Konto haben, aber im Spielverhältnis mit den Neussern gleichauf liegen. Somit reicht dem TG-Sextett ein knapper Sieg, um am Ende die Vizemeisterschaft zu holen. „Damit hätte nach der Hinserie niemand gerechnet. Der BVB ist immer eine Wundertüte, was die Aufstellung angeht“, sagt TG-Kapitän Tom Heiße. Dabei verfügen die Dortmunder insbesondere in Wim Verdonschot (7:1-Bilanz) und Björn Helbing über ein sehr starkes oberes Paarkreuz. In Evgeny Fadeev (6:4) haben die Borussen einen weiteren erfahrenen Spieler in ihren Reihen. Sehr wahrscheinlich ist der Einsatz von Jugendspieler Leonid Yakymchuk (6:8).