Tischtennis : TG Neuss trifft in Süchteln auf ihren Neuzugang Tom Heisse

Noch spielt Tom Heisse fpr den ASV Süchetln. Am Sonntag erwartet er seine künftigen Teamkollegen der TG Neuss. Foto: H. Siemes. Foto: Siemes, Horst (hosi)

Rhein-Kreis Tischtennis: Reserve der DJK Holzbüttgen kann selbst mit einem Sieg beim Spitzenreiter in Kleve nicht mehr aus eigener Kraft Oberliga-Meister werden.

Die TG Neuss hat sich in der Tischtennis-Regionalliga am vergangenen Wochenende mit einem knappen 9:7-Heimsieg gegen den VFR Fehlheim auf den zweiten Tabellenplatz vorgespielt. Möglich wurde das auch, weil Konkurrent TTC Bergneustadt II überraschend beim TTC Rot-Gold Porz verlor und damit hinter die Quirinusstädter zurückfiel.

Jetzt wollen die Neusser den Platz hinter dem bereits feststehenden Meister Champions Düsseldorf nicht mehr abgeben. Dazu muss zunächst am Sonntag (14 Uhr, Sporthalle der Gemeinschaftshauptschule, Hindenburgstraße) ein Sieg beim abstiegsbedrohten ASV Süchteln her. „Wir wollen gewinnen und den zweiten Platz halten“, gibt TG-Spielertrainer Bernd Ahrens die Devise vor. Er will am Sonntag auch selbst wieder zum Schläger greifen, nachdem er gegen Fehlheim pausiert hat. Außer ihm ist der Einsatz von Michael Servaty, Tom Mykietyn, Jonas Lenzen, Dejan Hoheisel und Bernd Forelle geplant.

Ahrens geht davon aus, dass auch die Gastgeber nicht ihre Top-Sechs an die Tische bringen werden. Im Spitzenpaarkreuz könnte es allerdings zum Aufeinandertreffen der scheidenden TG-Spieler Servaty und Mykietyn mit dem Neuzugang der nächsten Saison, Tom Heisse, kommen. Heisse spielt hinter Daniel Halcour (6:6) an Position zwei der Süchtelner und weist eine gute 7:5-Bilanz im Spitzenpaarkreuz auf. Dahinter agieren der beim NTTC Nordstadt groß gewordene Spieler Balázs Hutter (6:4) und Axel Fischer (5:5). Andreas Küppers (2:1) hat erst an zwei Rückrundenspielen teilgenommen. Es könnte also gut sein, dass im unteren Paarkreuz Andreas Konzer (2:3) und Oliver Bovians (5:2) zum Einsatz kommen.