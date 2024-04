Tischtennis-Regionalliga TG Neuss holt Sieg im letzten Heimspiel der Saison

Der Grundstein für den Erfolg wurde schon in den beiden Eingangsdoppeln gelegt: Während der Erfolg von Tom Heiße und Marc Rode (3:0 gegen Malessa/Lindner) recht deutlich war, triumphierten Julian Röttgen und Markus Knoben nach einem 1:2-Satzrückstand am Ende im fünften Durchgang. Tom Heiße setzte die Serie fort. Er lag gegen Robin Malessa bereits mit 0:2-Sätzen in Rückstand, ehe er die Partie noch drehte und die nachfolgenden Sätze jeweils knapp mit 11:9, 15:13 und 11:8 für sich entschied. Dann holten die Kölner allerdings noch einmal mit drei Siegen in Folge auf. Marc Rode war bei der 1:3-Niederlage gegen Gianluca Walther recht chancenlos. Julian Röttgen verlor hauchdünn im fünften Satz mit 9:11 gegen Abwehrspieler David Nüchter und Markus Knoben musste sich nach vier Sätzen gegen Noah Hersel geschlagen geben. Mann des Tages war Kapitän Tom Heiße, dem es im Topduell gelang, die Nummer eins der Kölner, Gianluca Walther, nach verlorenem ersten Satz (3:11) noch mit 3:1-Sätzen zu schlagen. Marc Rode baute die Führung mit seinem 3:1-Sieg gegen Robin Malessa (3:1) auf 5:3 aus. Da im Anschluss aber Julian Röttgen gegen Noah Hersel (1:3) verlor, stand der Heimsieg noch auf wackligen Füßen. Für den perfekten Abschluss sorgte im letzten Duell Markus Knoben, der ohne Satzverlust gegen David Nüchter gewann. Die Kölner rutschen durch die Niederlage auf den letzten Platz zurück.