Tischtennis: TG Neuss startet gegen den Spitzenreiter

Neuss Zum Auftakt der Rückrunde gastiert am Samstag Tabellenführer TTC Champions Düsseldorf beim Tischtennis-Regionalligisten.

Das Team aus dem Düsseldorfer Süden führt die Tabelle souverän mit 18:0 Punkten an. Im Hinspiel gab es für die Neusser eine klare 3:9-Niederlage. Da spielte die TG allerdings mit einem stark dezimierten Team. Es fehlten Tom Mykietyn und Sebastian Schwarz, die beide am Wochenende hinter Spitzenspieler Michael Servaty wieder im Aufgebot stehen. Außerdem ist der Einsatz von Bernd Ahrens, Dejan Hoheisel und Guido Schmitz geplant: „Das ist eine gute Aufstellung. Aber für die Champions wird es aller Voraussicht nach nicht reichen“, sagt TG-Abteilungsleiter Klaus Wahlen, der den Ausgang des Spiels auch ein wenig davon abhängig macht, ob bei den Düsseldorfern Topakteur Evgueni Chtchetinine dabei ist oder nicht. Der frühere Mannschafts-Europameister musste in der Vorrunde wegen einer Fußverletzung in einigen Partien aussetzen. „Wir gehen aber davon aus, dass er wieder dabei ist“, glaubt Wahlen. „Wir versuchen, unseren Heimnimbus zu halten. Aber realistisch haben wir nur eine Chance, wenn die Düsseldorfer nicht komplett sind.“ Dass die Champions auch ohne ihren Spitzenmann ganz gut zurechtkommen, haben sie in der Vorrunde bewiesen. Die letzten fünf Partien vor der Pause spielte Chtchetinine entweder gar nicht mit oder gab seine Spiele kampflos ab, um ein weiteres Aufrücken des Teams zu vermeiden. Dahinter bilden aber Roko Tosic (Hinrundenbilanz 14:3), Minh Tran Le (3:4), Florian Wagner (14:2), Zbynek Stepanek (7:6), Patrick Leis (11:0) und Dominik Halcour (7:2) ein so starkes Gebilde, dass das TTC-Team auch die brenzligen Situationen ohne Punktverlust überstand. Vor allem Tosic (oben), Wagner (Mitte) und Leis (unten) gehören in ihren Paarkreuzen zu den Besten der Liga.