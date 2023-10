Tischtennis-Regionalliga TG Neuss feiert Heimpremiere gegen den SC Ochtrup

Für die TG Neuss steht in der Tischtennis-Regionalliga West am Samstag (18.30 Uhr) bereits das dritte Saisonspiel an. Zum ersten Mal in dieser Spielzeit präsentieren sich die Quirinusstädter aber vor heimischem Publikum. Nach der Auftakt-Niederlage in Hamm gab es am vergangenen Wochenende im hessischen Fehlheim den ersten Sieg. Jetzt wollen sie auch an eigenen Tischen gegen den starken Aufsteiger SC Arminia Ochtrup eine gute Leistung abliefern.