Tischtennis-Regionalliga TG Neuss beendet die Negativserie

Den entscheidenden Vorteil erspielten sich die Neusser bereits in den Doppeln: Während sich Tom Heiße und Marc Rode relativ deutlich ohne Satzverlust gegen Jovchev/Huth behaupteten, war die Partie von Markus Knoben und Julian Röttgen gegen Mosiuk/Werner bis zum letzten Ballwechsel hart umkämpft und stand auf Messers Schneide. Das TG-Duo wehrte Matchbälle ab und setzte sich im fünften Satz mit 14:12 in der Verlängerung durch. Diese Führung gab das TG-Quartett bis zum Schluss nicht mehr ab. Zunächst folgte in jedem Paarkreuz ein Sieg und eine Niederlage. Tom Heiße unterlag in vier Sätzen gegen die Nummer zwei Mykhailo Mosiuk. Dafür gewann Marc Rode in beeindruckender Manier gegen den Spitzenspieler der Hessen, Sergii Koval, ohne Satzverlust. Markus Knoben kämpfte sich im Anschluss wie schon im Doppel zu einem knappen Fünfsatzsieg gegen Marvin Werner, während sich Julian Röttgen in vier Sätzen gegen Simon Huth geschlagen geben musste. In der zweiten Runde konnte die Führung dann noch ausgebaut werden. Tom Heiße stoppte mit einem 3:2-Sieg gegen Sergii Koval seine Ergebnis-Krise im Einzel und Marc Rode brillierte auch in seinem zweiten Spiel mit einem 3:1-Sieg gegen Mykhailo Mosiuk. Der Gesamterfolg war perfekt. Im Anschluss musste Markus Knoben ebenfalls Simon Huth zum 3:0-Sieg gratulieren. Die Nummer drei des TTC fiel durch seine unorthodoxe Spielweise auf. Er agierte mit kurzen Vorhand-Noppen und einem Antibelag auf der Rückhand. Julian Röttgen war es dann vorbehalten, mit einem 3:1-Erfolg gegen Marvin Werner, den siebten Zähler zu holen. Jetzt liegen die Neusser in der Tabelle drei Zähler vor den Hessen.