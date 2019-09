Tischtennis : Holzbüttgen verspielt klare Führung

Holzbüttgen Tischtennis-Oberligist bringt zum Saisonstart aus Uerdingen nur einen Punkt mit.

Am Ende des Spiels sah man viele enttäuschte Gesichter auf der Bank der DJK Holzbüttgen. Als Jan Medina und Alexander Lübke ihr Schlussdoppel gegen Matthias Uran und Paul Freitag in vier Sätzen verloren hatten, stand fest, dass die Saisonpremiere nicht so gelaufen ist, wie man sie sich im DJK-Lager erwünscht hatte