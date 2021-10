Tischtennis : DJK wartet weiter auf ersten Sieg

Kaarst Für den Tischtennis-Oberligisten aus Holzbüttgen reichte es gegen den TTC Schwalbe Bergneustadt wieder nur zu einem Unentschieden.

Die DJK Holzbüttgen wartet in der Tischtennis-Oberliga weiter auf den ersten Sieg. Im Heimspiel gegen die Zweitvertretung des TTC Schwalbe Bergneustadt reichte es am Ende, wie in der Vorwoche in Burgsteinfurt, nur zu einem 5:5-Remis. „Wir haben es leider wieder nicht geschafft, uns für eine gute Leistung mit zwei Punkten zu belohnen“, sagt DJK-Spieler Nicolas Kasper, der aber auch einräumte, dass die Punkteteilung insgesamt in Ordnung ging.