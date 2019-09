Tischtennis : Holzbüttgen behauptet sich an der Tabellenspitze

Holzbüttgen Die DJK Holzbüttgen bleibt weiter an der Spitze der Tischtennis-Oberliga. Die Kaarster verteidigten die Tabellenführung mit einem 9:4-Heimsieg gegen den TTV Ronsdorf. Bis zum 3:3 verlief die Partie ausgeglichen, dann konnte sich das DJK-Sextett etwas absetzen.

„Der Sieg für uns geht in Ordnung, auch wenn er vielleicht etwas zu hoch ausgefallen ist. Wir sind froh, erst einmal weiter an der Spitze zu stehen“, sagte Kapitän Joachim Beumers. In drei von vier Fünfsatzspielen hatten die Kaarster am Ende die Nase vorn. Voll überzeugen konnten Alexander Lübke und Nico Kasper mit je zwei Siegen in der Mitte gegen Sebastian Luckey und Justin Donelly. Ungeschlagen blieben auch Vincent Arsand (3:2 gegen Wulkesch) und Joachim Beumers (3:0 gegen Jens Gester) mit je einem Sieg im unteren Paarkreuz. Zwei Doppel zu Beginn (Medina/Lübke gegen Luckey/Wulkesch und Arsand/Beumers gegen Donelly/Gester) sowie ein Zähler von Yang Li (3:0 gegen Michael Holt) sorgten für die restlichen Punkte. Jan Medina musste sich im Spitzenpaarkreuz sowohl gegen Michael Holt (2:3) als auch gegen Guohui Wan (1:3) geschlagen geben.