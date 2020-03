Tischtennis : Tischtennis: DJK verabschiedet sich aus Titelrennen

Holzbüttgen Das war es dann wohl endgültig. Der Traum, am Ende der Saison vielleicht doch noch ganz vorne in der Tabelle zu landen, ist für die DJK Holzbüttgen in der Tischtennis-Oberliga ausgeträumt. Im Spitzenspiel beim Tabellenführer 1. FC Köln II mussten die Kaarster eine deftige 2:9-Niederlage hinnehmen.

„Wir hatten den Aufstieg ja eigentlich schon vor einigen Wochen abgelegt. Wir wollen die Saison jetzt gut und ordnungsgemäß zu Ende spielen“, sagt DJK-Kapitän Jochim Beumers.