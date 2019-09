Tischtennis : DJK Holzbüttgen verteidigt ihre Tabellenführung

Holzbüttgen Die DJK Holzbüttgen hat ihre Tabellenführung in der Tischtennis-Oberliga verteidigt. Beim Aufsteiger TV Refrath gelang den Kaarstern ein 9:5-Auswärtserfolg. „Das war das erwartet schwere Spiel bei einem extrem motivierten und starken Aufsteiger.

Zu Beginn liefen die Kaarster einem Rückstand hinterher. Die Gastgeber führten mit 3:1 und 4:2, ehe die DJK mit drei Siegen in Folge erstmal selbst vorne lag. Zu Beginn konnten nur Yang Li und Thomas Schettki im Doppel punkten. Beste Einzel-Akteure auf Holzbüttgener Seite waren Thomas Schettki und Vincent Arsand mit je zwei Siegen. Schettki gewann in der Mitte gegen Marc Hecht und Marco Stefanidis ohne Satzverlust. Arsand kämpfte sich zu zwei Fünfsatzsiegen gegen Dennis Loer und Peter Mertens-Urbahn. Im Spitzenpaarkreuz holten Jan Medina und Yang Li je einen Zähler gegen David Pfabe, während sich beide gegen Spitzenspieler Jakob Eberhardt geschlagen geben mussten. Die restlichen Punkte fuhren Nicolas Kasper in der Mitte (3:2 gegen Marc Hecht) und Jarne Weinitschke, der aus der zweiten Mannschaft ins Team gerückt war, mit einem 3:1-Erfolg gegen Peter Mertens-Urbahn ein.

Wie eng die Partie war, zeigt ein Blick auf die Fünfsatz-Spiele. Hier konnten sich die Kaarster in vier von fünf Partien im Entscheidungssatz durchsetzen, davon zweimal nur mit zwei Bällen Vorsprung. Nach drei Spieltagen stehen die Kaarster mit zwei Siegen und einem Remis alleine an der Spitze der Tabelle. Am Sonntag empfängt die DJK den TTV Ronsdorf zum nächsten Heimspiel in der Sporthalle am Bruchweg.