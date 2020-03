Tischtennis : Unerwartetes Spitzenspiel für die DJK Holzbüttgen

Aya Umemura aus Kleve ist Top-Spielerin der Regionalliga. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Holzbüttgen Tischtennis-Oberligist reist als Tabellenzweiter zum Spitzenreiter nach Köln. Regionalliga-Damen sind in Kleve nur Außenseiter.

Eigentlich war das Thema Aufstieg im Lager der DJK Holzbüttgen schon ad acta gelegt. Da aber auch die Konkurrenz in der Spitzengruppe der Tischtennis-Oberliga ständig Federn gelassen hat, sind die Kaarster auf einmal wieder mitten drin im Titelrennen. Am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle des Apostelgymnasiums, Biggestraße) kommt es daher unerwartet zum Gipfeltreffen des Tabellenzweiten beim aktuellen Spitzenreiter 1. FC Köln II.

Der Rückstand beträgt nach Minuszählern gerechnet nur einen Punkt. Die Chancen stehen gar nicht schlecht, in Köln etwas mitzunehmen, da das Team zum ersten Mal überhaupt in der Rückserie in Jan Medina, Alex Lübke, Yang Li, Thomas Schettki, Nicolas Kasper und Vincent Arsand die erste „Sechs“ ins Rennen schickt. „Am Wochenende gibt es jetzt tatsächlich noch einmal die Chance, auf Platz eins zu rutschen. Es wird meines Erachtens ein ziemlich ausgeglichenes Spiel werden, mit Vorteilen in der Mitte und unten für uns. Oben wird es eine Herausforderung für Jan und Alex sein. Der Sieger des Spiels kann aus eigener Kraft trotz vieler Verlustpunkte Meister werden“, sagt DJK-Kapitän Joachim Beumers.

Die Kölner haben sich in den vergangenen Wochen ähnlich wie die DJK nicht meisterlich präsentiert. Zuletzt reichte es gegen die Abstiegskandidaten Bayer Uerdingen und Brühl-Vochem nur zu einem 8:8-Remis. Spitzenspieler Björn Helbing ist bei den Kölnern bisher noch gar nicht zum Einsatz gekommen. Dahinter präsentieren sich Marcus Steinfeld (7:5), Tim Lindner (7:4), Denis Mortazavi (6:5), David Nüchter (5:6), Mussa Aghili (6:4) und Manuel Mechler (7:2) als kompakte Einheit. Sollten die Kaarster die Partie in Köln gewinnen, stünde bald das nächste Gipfeltreffen an. Denn auch der TTC Jülich II hat mit acht Verlustpunkten noch alle Chancen auf den Titel.