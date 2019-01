Tischtennis: Janos Pigerl siegt beim Glehner Neujahrsturnier

Glehn Nach einjähriger Pause lockt die Traditionsveranstaltung der Tischtennisfreunde auf Anhieb 233 Teilnehmer in die Halle am Glehner Sportpark.

Pigerl schnupperte schon vor zwei Jahren am Turniersieg in Glehn. Damals scheiterte er nach vergebenen Matchbällen knapp an Nils Schwinning von der MTG Essen-Horst. In diesem Jahr kämpfte er sich bis zum Schluss durch das Feld. Im Halbfinale stand das vereinsinterne Duell gegen René Holz an, in dem sich Pigerl ebenfalls in vier Sätzen behauptete. Die beiden Runden davor verliefen noch deutlich enger. Im Viertelfinale gegen Muhammed Akar vom TTC Jülich lag er bereits mit 0:2-Sätzen und 7:10-Punkten zurück, ehe er die Partie im Entscheidungssatz noch mit 11:9 gewann. Auch im Achtelfinale gegen seinen Vereinskollegen Christoph Sappert stand die Partie auf Messers Schneide. Hier setzte sich Pigerl im Entscheidungssatz mit 11:8 durch. „So ein Turniersieg zu Jahresbeginn tut natürlich sehr gut, ich war mit meiner Leistung phasenweise auch sehr zufrieden. Ich hatte aber auch jede Menge Dusel. Gegen Christoph hätte ich schon ausscheiden können. Auch gegen Akar habe ich lange Zeit schlecht gespielt und war schon fast draußen. Danach habe ich mich gesteigert und das Halbfinale und Finale auch verdient gewonnen. So nah liegt das manchmal beieinander“, fasste Pigerl seine Leistungen zusammen. BW-Spitzenspieler Ken Julian Oberließen scheiterte in der Runde der letzten Vier an Lennart Wimmers. Auch die TG Neuss schaffte es mit zwei Akteuren bis ins Viertelfinale. Abwehrspieler Dominik Sagawe verlor im vierten Satz gegen René Holz und Max Reinartz unterlag Oberließen klar mit 0:3-Sätzen.