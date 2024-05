Tischtennis Minis aus Holzbüttgen und Norf trumpfen auf

Rhein-Kreis · Insgesamt nahmen 53 Kinder in der Sporthalle an der Lötterfelder Straße in Büderich an dem Turnier teil. Verbandsentscheid am 25./26 Mai in Suderwich.

15.05.2024 , 14:00 Uhr

Bei den Minimeisterschaften in Büderich gab es viele gute Ergebnisse für die Talente aus dem Rhein-Kreis. Foto: dpa

Von Jens Rustemeier