Tischtennis : Tischtennis: Letzte Runde der Mini-Meisterschaften

Rhein-Kreis Am Wochenende stehen die letzten der insgesamt sechs Ortsentscheide der Tischtennis-Minimeisterschaften an. Am Freitag (15 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) lädt die DJK Holzbüttgen alle Kinder bis zwölf Jahre ein, an der größten Talent-Nachwuchsveranstaltung im deutschen Sport teilzunehmen.

Mitmachen können alle Schüler und Schülerinnen, die keine Spielberechtigung für einen Verein besitzen. Anmeldungen sind an: JensRustemeier@web.de möglich. Kurzentschlossene können sich bis 30 Minuten vor dem Start direkt in der Halle melden.