Tischtennis : Tischtennis-Landesligisten feiern allesamt Siege

Dirk Kasper steht mit Neukirchen an der Tabellenspitze. Foto: Jens Rustemeier

Rhein-Kreis Drei Siege holten die heimischen Teams am zweiten Spieltag in der Tischtennis-Landesliga.TuS 08 Lintorf - CVJM Kelzenberg 3:9 Nach der Auftakt-Niederlage im Stadtderby gegen Gierath gelang den Kelzenbergern in Lintorf der erste Saisonsieg.

