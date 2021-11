Tischtennis : Krise bei der DJK verschärft sich

Rhein-Kreis Tischtennis-Oberligist aus Holzbüttgen verliert auch gegen Bayer Uerdingen. In der NRW-Liga beendet der TTC BW Grevenbroich den Doppelspieltag ohne Sieg.

In der NRW-Liga hat der TTC BW Grevenbroich am Doppelspieltag zwei Niederlagen hinnehmen müssen. Im Heimspiel gegen den Tabellendritten TTV Ronsdorf mussten sich die Blau-Weißen erst im Schlussdoppel mit 7:9 beugen. Hier unterlagen Christian Kaltchev und Ken Julian Oberließen in vier Sätzen gegen Michael Holt und Marc Wolter. Zuvor überzeugten vor allem René Holz und Dirk Kasper. Sie sorgten im unteren Paarkreuz mit vier Punkten für die volle Ausbeute. Je einen Zähler holten Ken Julian Oberließen und Frank Picken in der Mitte. Beide setzten sich gegen Marc Wolter durch, während sie gegen Sebastian Luckey das Nachsehen hatte. Im Spitzenpaarkreuz behielten die Gäste die Oberhand. Christian Kaltchev verlor zunächst unglücklich (12:14 im Entscheidungssatz) gegen Christian Mauersberger und dann auch in vier Sätzen gegen Michael Holt. Ein gewonnenes Doppel zu Beginn (Kaltchev/Oberließen) waren in der Endabrechnung zu wenig. Der am Knie operierte Janos Pigerl musste wie in der Vorwoche seine Partien verletzungsbedingt abschenken, war aber mit der Gegenwehr seines Teams sehr zufrieden: „Das war wieder eine sehr gute Leistung von uns, bei der wir uns leider wieder nicht belohnt haben. Besonders Christian hatte wieder etwas Pech und konnte einen Matchball gegen Mauersberger nicht nutzen.“