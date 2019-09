Tischtennis : Titelverteidiger Oberließen ist Favorit

Ken Julian Oberließen geht bei den Tischtennis-Kreismeisterschaften in Gustorf als Vorjahressieger an den Start. Foto: -rust. Foto: Rust

Gustorf Der TTC Blau-Weiß Grevenbroich richtet im Jubiläumsjahr die Tischtennis-Kreismeisterschaften in Gustorf aus.

Am Freitag starten in Gustorf in der Großsporthalle am Torfstecherweg die Tischtennis-Kreismeisterschaften. Ausrichter der dreitägigen Veranstaltung ist der TTC Blau-Weiß Grevenbroich, der anlässlich seines Jubiläums schon einige Aktionen in diesem Jahr angeboten hat.

„Wir freuen uns natürlich, anlässlich unseres 90. Geburtstags die wichtigste Tischtennis-Veranstaltung im Kreis auszurichten und hoffen, die Zahl von 200 Teilnehmern zu knacken“, sagt Mit-Organisator Janos Pigerl. Für das dreitägige Turnier rechnet er allerdings nicht mit einem Ansturm: „Erfahrungsgemäß sind die Kreismeisterschaften in den letzten Jahren nicht mehr besonders gut besucht, so dass das Turnier für uns im Vergleich zu unseren anderen beiden Turnieren organisatorisch recht entspannt werden sollte.“

Info Der Weg bis zur Deutschen Meisterschaft 26./27. Oktober Bezirksmeisterschaften (Erwachsene in Essen, Jugend in Wuppertal) 7./8. Dezember Westdeutsche Einzelmeisterschaften Senioren (Aachen) 14./15. Dezember WTTV-Einzelmeisterschaften Jugend (Sundern) 18./19. Januar 2020 WTTV-Einzelmeisterschaften Männer und Frauen (Waltrop) 29. Februar/1. März 2020 Deutsche Meisterschaften Chemnitz

Bis Sonntag geht es in 13 Hauptklassen für Jugendliche, Erwachsene und Senioren um die Kreismeister-Titel und die begehrten Tickets für die Bezirksmeisterschaften, die am Ende der Herbstferien in Essen (Erwachsene) und Wuppertal (Jugend) stattfinden. Dazu werden in sechs Nebenklassen noch Kreissieger ausgespielt, die sich aber nicht für weitere Wettbewerbe qualifizieren können.

Höhepunkt ist am Sonntag die Herren-A-Klasse, in der der Ausrichter den Vorjahressieger stellt. 2018 in Jüchen gewann Ken Julian Oberließen den Titel durch einen 3:1-Finalsieg gegen seinen Mannschaftskollegen Christoph Karas, der aktuell an einer Handgelenksverletzung laboriert. Die Blau-Weißen werden wohl auch in diesem Jahr wieder die meisten Starter in der Königsklasse stellen. Oberließen will versuchen, seinen Titel zu verteidigen, trifft dabei aber auf starke Konkurrenz. Neu dabei ist der frühere Zweitliga-Spieler Vladimir Rups, der in dieser Saison für den Landesligisten CVJM Kelzenberg agiert. Richtig schwer wird es in diesem Jahr, die Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft zu schaffen. Sechs Plätze hat der Kreis insgesamt, fünf sind schon an die freigestellten Spieler Alexander Lübke, Tom Heisse, Henning Zeptner, Bernd Ahrens und Dejan Hoheisel vergeben, so dass nur der Kreismeister ein Ticket erhält. In den beiden vergangenen Jahren haben jeweils rund 20 Teilnehmer in der A-Klasse mitgespielt, eine Marke, die auch am Sonntag angepeilt wird. Erfreulich war, dass es im vergangenen Jahr wieder ein Endspiel in der Damen-Klasse gab, obwohl viele Top-Spielerinnen der DJK Holzbüttgen bei den Kreismeisterschaften freigestellt werden. Im Vorjahr siegte Pauline Fretz im Geschwister-Duell gegen ihre Schwester Hanna vor Karin Orlich vom SV Germania Grefrath.

Los geht das Turnier am Freitagabend. Dann werden in der Jungen-Konkurrenz (ab 18 Uhr) und in allen Seniorenklassen (ab 19.30 Uhr) die ersten Kreismeister gesucht. Am Samstag geben die Jugendlichen den Ton an. Um 10 Uhr starten die Kleinsten (Schüler/innen 11). Ab 11 Uhr treten dann die Mädchen an, gefolgt von den Schüler/innen 15 um 15 Uhr. Am Sonntag geht es um 10 Uhr mit den Schüler/innen 13 los. Um 14 Uhr ist die Damen-A-Klasse geplant, bevor ab 15 Uhr der neue Kreismeister bei den Herren ausgespielt wird.