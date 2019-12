Tischtennis : DJK Holzbüttgen gewinnt im Finale des Teamwettbewerbs

Rhein-Kreis Tischtennis-Kreis ermittelt in Glehn seine Meister.

Mehrere Absagen hatten dazu geführt, dass das Programm etwas spärlicher ausfiel als eigentlich geplant. So gab es im Jugendbereich nur ein Finale um die Mannschaftsmeisterschaft. Das gewannen die Jungen 13 der DJK Holzbüttgen in der Aufstellung Jakob Bögershausen, Nils Dost und Luka Thywissen mit 4:3 gegen die TG Neuss. Auch die übrigen Titel im Jugendbereich bei den Jungen 15, Mädchen 15 und Mädchen 13 sicherten sich die Kaarster. Die gab es allerdings kampflos, da die Finalgegner aus Zons (Mädchen 15) und Neukirchen (Jungen 15) wegen personeller Probleme nicht zu den Finalspielen antraten und bei den Mädchen 13 nur das Team der DJK gemeldet hatte.Auch im Kreispokal im Erwachsenenbereich mussten zwei Endspiele ausfallen: Bei den Senioren gewann der TTC BW Grevenbroich kampflos den Titel, da der TTV Norf seine Finalteilnahme im Vorfeld absagte. In der 1. Herren-Kreisklasse wartete die DJK BW Bedburdyck vergebens auf den Endspielgegner aus Neukirchen und erhielt damit kampflos den Pokal.

Das Kreisliga-Finale gewann die Mannschaft von Tura Büderich in der Besetzung Norbert Wantuch, Daniel Treeker und Claudio di Vincenzo gegen TTV Norf. Für den Norfer Gegenpunkt sorgte Timo Deusen mit einem 3:0-Sieg gegen Norbert Wantuch. Die Büdericher vertreten den Tischtennis-Kreis Neuss/Grevenbroich damit im Bezirkspokal. Das spannendste Endspiel gab es in der 2. Kreisklasse zwischen dem TTC Dormagen und TuRa Büderich III. Die Entscheidung fiel erst in der letzten Partie, die Michael Buchartz mit 3:2 gegen Ulrich Wienen gewann und damit den knappen 4:3-Sieg für das Dormagener Trio (René Friedmanszki, Christoph Weber, Michael Buchartz) sicherte. Das Endspiel in der 3. Kreisklasse wurde zur klaren Angelegenheit für den TTV Norf, der sich in der Besetzung Fabian Nikolai, Rainer Weiss und Dieter Deusen klar mit 4:0 gegen TuRa Büderich behauptete.