Tischtennis : Kein Sieg zum Mühlbach-Abschied

Holzbüttgen Drittliga-Damen der DJK Holzbüttgen verlieren mit 4:6 gegen den TTC GW Fritzdorf. Valerija Mühlbach präsentierte sich noch einmal in Höchstform.

Das Ergebnis von 4:6 war am Ende nachrangig. Das letzte Heimspiel der Saison gegen GW Fritzdorf stand für die Drittliga-Damen der DJK Holzbüttgen ganz im Zeichen des Abschieds von ihrer Spitzenspielerin Valerija Mühlbach. Sie präsentierte sich noch einmal vor den Kaarster Zuschauern in Höchstform. Im nächsten Jahr wird sie für den Zweitligisten SV Schott Jena auflaufen. „Es war sehr schön, hier in Holzbüttgen zu spielen. Für mich war es immer, wie zu einer Familie zu kommen. Ich mag die Leute hier sehr gerne“, sagte sie.

Martyna Dziadkowiec, die sich aktuell in Polen aufhält, fehlte genauso wie Rachel Gerarts, die sich wegen ihrer Long-Covid-Erkrankung entschieden hat, in dieser Saison nicht mehr anzutreten. Daher kam es im Doppel zu einer gelungenen Premiere. Zum ersten Mal überhaupt spielten Valerija Mühlbach und Jana Vollmert zusammen und von Beginn an klappte es prima. Beim 3:0 gegen Schönau/Hoffmann war der Sieg nie in Gefahr. „Wir hätten immer zusammen spielen müssen“, sagte Mühlbach danach schmunzelnd. Im anderen Doppel führten Lisa Schering und Verena Hinrichs, die aus dem Regionalliga-Team aufgerückt waren, bereits mit 2:0, ehe sie sich am Ende im Entscheidungssatz geschlagen geben mussten. Im Einzel ließ Valerija dann bei ihrem 3:0-Erfolg gegen Stephanie Hoffmann nichts anbrennen. Sie diktierte von Beginn an das Spiel und ließ nie Zweifel am deutlichen Sieg aufkommen. Jana Vollmert, die ins Spitzenpaarkreuz aufrücken musste, fand gegen die Linkshänderin Hannah Schönau gar nicht in die Partie und verlor glatt in drei Sätzen.