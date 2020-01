Tischtennis : Jan Medinas Date mit dem Olympia-Helden

Kaarst Auch der Spieler der DJK Holzbüttgen will nach Tokio.

(sit) Prominenter Besucher am Bruchweg. Unter die Zuschauer beim Doppelpack der DJK Holzbüttgen mit Meisterschaftsspielen der Drittliga-Frauen gegen Poppenbüttel (6:4) und der Oberliga-Herren gegen Uerdingen (9:3) hatte sich am Sonntag Dimitrij Ovtcharov (Foto/r.) gemischt. Der 31-Jährige, mit der deutschen Mannschaft Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 2008 und Europameister im Einzel 2013, verfolgte als guter Bekannter des Uerdinger Oberliga-Spielers Ismet Erkis die Spiele und war ein freundlicher und gut aufgelegter Gesprächspartner für das fachkundige Tischtennispublikum in der Halle. Auch der für den Oberligisten aus Holzbüttgen tätige Nationalspieler Jan Medina, dessen Ziel mit Venezuela die Olympischen Spiele 2020 in Tokio sind, nutzte die Gunst der Stunde zu einem fruchtbaren Gedankenaustausch.