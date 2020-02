Tischtennis : Kollektiver Kampf um Klassenerhalt

Rhein-Kreis Tischtennis: Kreis-Teams in NRW- und Verbandsliga spielen alle gegen den Abstieg.

Das Aufatmen beim TTC BW Grevenbroich nach dem Sieg in der Vorwoche gegen den direkten Konkurrenten SG Heisingen war groß. Die Zähler haben die Schloss-Städter im Abstiegskampf der Tischtennis-NRW-Liga dringend gebraucht, da auch die Konkurrenz gepunktet hat. Zum perfekten Wochenende hatte es allerdings nicht ganz gereicht, da beim Doppelspieltag gegen den Tabellenletzten TTC Union Düsseldorf nur ein Remis heraussprang.

Mit einem Unentschieden wären die Blau-Weißen wohl am Wochenende hochzufrieden. Am Samstag (18.30 Uhr, ARAG Center-Court, Ernst-Poensgen Allee) gastiert das Sextett beim Tabellenzweiten Borussia Düsseldorf II: „Wir sind natürlich klarer Außenseiter und können, wenn es schlecht läuft, auch richtig unter die Räder geraten. Andererseits haben wir in so einem Spiel aber auch keinen Druck und können einfach mal schauen, wie es läuft. Nach dem absolvierten recht erfolgreichen Wochenende hoffen wir natürlich, auch in Düsseldorf eine gute Leistung zu zeigen“, sagt BW-Kapitän Janos Pigerl. Wer bei den Grevenbroichern für den verletzten Christian Kaltchev ins Team rückt, steht noch nicht fest.

In der Damen-NRW-Liga spielt die Drittvertretung der DJK Holzbüttgen am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle der Josef-Beuys-Gesamtschule, Mittelweg) beim Tabellenvorletzten TTVg WRW Kleve III. „Nach dem Sieg gegen Rees-Groin wollen wir auch gegen Kleve zwei Zähler holen, auch wenn es da immer schwer ist, zu punkten“, sagt DJK-Kapitänin Anna Haissig. Bei einem Sieg würden sich die Kaarsterinnen ein positives Punktekonto erspielen und hätten dann definitiv nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Den Sieg sollen Sandra Wilkowski, Nicola Vollmert, Almut Pigerl und Anna Haissig holen.

Die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen will in der Herren-Verbandsliga den Schwung des Sieges gegen Union Velbert III mit nach Altena ins Sauerland nehmen. Da gastieren die Kaarster am Sonntag (10 Uhr, Sauerlandhalle im Sportzentrum Pragpaul, Hermann-Voß-Straße) beim Vorletzten TTC Altena II. Mit einem Sieg könnte sich das DJK-Team zumindest von den direkten Abstiegsplätzen schon ein ganzes Stück absetzen. Bei einer Niederlage würde das Team aus Altena bis auf zwei Punkte an die Kaarster heranrücken.