Tischtennis : TG Neuss kassiert eine herbe Abfuhr

Rhein-Kreis Tischtennis: Die DJK Holzbüttgen feiert in der Regionalliga und der Oberliga wichtige Erfolge.

Den Hinrunden-Saisonausklang in der Regionalliga haben sich die Tischtennis-Spieler der TG Neuss etwas anders vorgestellt. Eigentlich wollte man sich im letzten Vorrunden-Spiel bei der TG Obertshausen noch einmal stark präsentieren, um mit einem guten Gefühl in die Weihnachtspause gehen zu können. Daraus wurde nichts. Mit einer deutlichen 1:9-Niederlage im Gepäck kehrten die Quirinusstädter vom Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt zurück.

Einen ganz wichtigen Heimsieg hat die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen in der Damen-Regionalliga gefeiert. Gegen den Drittliga-Absteiger Borussia Düsseldorf gelang ein 8:5-Erfolg. Dabei profitierte das DJK-Quartett, das selbst auf Lisa Scherring verzichten musste, von vielen verletzungsbedingten Ausfällen bei der Borussia: „Borussia trat mit nur zwei Stammspielerinnen und zwei jungen Nachwuchstalenten aus der dritten Mannschaft an. Die Chance haben wir genutzt und konnten so zwei wichtige Punkte gegen den Abstieg mitnehmen“, sagte DJK-Kapitänin Sandra Förster. Eine der Stammspielerinnen auf Düsseldorfer Seite war das frühere DJK-Talent Leonie Berger. Sie war mit ihren Siegen gegen Oxana Volkers (3:0), Decui Xiong (3:2), Sandra Förster (3:0) sowie dem Gewinn des Eingangsdoppels an der Seite von Annie Yang (gegen Decui Xiong/Alla Gorbenko) an vier der fünf Gegenpunkte beteiligt. Ansonsten verlor nur noch Oxana Volkers (0:3 gegen Yang). Auf DJK-Seite blieb Alla Gorbenko mit ihren beiden Siegen gegen Annika Heuwinkel (3:0) und Aoi Osawa (3:2) ungeschlagen. Die weiteren Punkte erspielten Decui Xiong (2), Oxana Volkers (1), Sandra Förster (2) und das Doppel Oxana Volkers/Sandra Förster. Ein Spiel gegen den TTC GW Staffell II haben die Kaarsterinnen vor der Pause noch.