Tischtennis : Tischtennis: BW Grevenbroich siegt nach Aufholjagd

Rhein-Kreis Der TTC BW Grevenbroich hat sich in der Tischtennis-NRW-Liga zwei wichtige Zähler erspielt, mit denen im Vorfeld und auch im Verlaufe des Spiels nicht unbedingt zu rechnen war. Beim Tabellenzweiten Mettmann-Sport, der mit Spitzenspieler Hongyu Chen antrat, gelang den Schloss-Städtern ein überraschender 9:7-Erfolg. Dabei lagen die Blau-Weißen zwischenzeitlich mit 1:5 und 4:7 im Rückstand.

Nach vier Stunden Spielzeit sicherten dann Janos Pigerl und Ken Julian Oberließen mit einem 3:1-Doppelerfolg gegen Grachev/Wojke den Sieg. Zuvor waren Ken Julian Oberließen, Christoph Karas und Valerian Stoll mit je zwei Einzelzählern die erfolgreichsten Punktesammler. René Holz (3:2 gegen Wojke) und das Doppel Holz/Karas sorgten für den Rest. „Das war ein wahnsinnig intensives und spannendes Spiel und für uns ein extrem wichtiger Sieg. Vor allem die Phase ab 4:7 war an Spannung kaum zu überbieten. Wir sind natürlich unheimlich froh über den Sieg, insbesondere in Anbetracht der starken Mettmanner Aufstellung“, freute sich BW-Kapitän Janos Pigerl.

In der Verbandsliga mussten die Zweitvertretungen der TG Neuss und der DJK Holzbüttgen nach ihren Siegen in der Vorwoche wieder Rückschläge im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen. Die Neusser waren gegen den Tabellenzweiten MTG Horst aus Essen chancenlos. Bei der 1:9-Niederlage sorgten lediglich Bernd Forelle und Heinrich Walter mit einem 3:0-Sieg im Doppel gegen Buschkühl/Skogsberg für einen Ehrenpunkt. Im Einzel schrammte Heinrich Walter nur knapp an einem Erfolg vorbei. Gegen den Essener Spitzenspieler Dennis Stadie hatte er drei Matchbälle auf dem Schläger, ehe er sich im fünften Satz knapp mit 11:13 geschlagen geben musste. „Insgesamt geht das Ergebnis so völlig in Ordnung“, gestand TG-Spieler Dominik Sagawe nach der Partie ein.