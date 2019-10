Tischtennis : BW Grevenbroich bringt aus Heisingen den ersten Zähler mit

Cindy Schöler feierte am Wochenende gleich drei Einzelsiege im Team der DJK Holzbüttgen III. Foto: -rust. Foto: Rust

Rhein-Kreis Tischtennis: Das Verbandsliga-Team der TG Neuss triumphiert in Menden mit 9:1, das der DJK Holzbüttgen verliert in Velbert mit dem gleichen Resultat.

Im zweiten Saisonspiel haben die Tischtennis-Spieler vom TTC BW Grevenbroich ihren ersten Punkt in der NRW-Liga geholt. Im Auswärtsspiel bei der SG Heisingen trennten sich die Schloss-Städter in einer sehr ausgeglichenen Partie mit einem 8:8-Remis.

„Da waren ein paar sehr enge und verrückte Spiele mit ständigem Führungswechsel bei. Vom Spielverlauf her war noch mehr für uns drin, insgesamt geht das Unentschieden aber in Ordnung“, sagte BW-Kapitän Janos Pigerl. Zwei Doppel zu Beginn (Kaltchev/Oberließen und Holz/Karas) brachten das BW-Sextett in Führung. Erfolgreichster Einzelakteur der Blau-Weißen war Valerian Stoll. Er holte im unteren Paarkreuz zwei Siege gegen Silviu Burza (3:2) und Benjamin Kley (3:1). Im Spitzenpaarkreuz gewannen Christian Kaltchev und Janos Pigerl je ein Einzel gegen Arasch Hosseini. Ebefalls je einen Sieg erspielten Ken Julian Oberließen und René Holz gegen Mike Geelen. Mit von der Partei war auch wieder Christoph Karas, der allerdings immer noch an Problemen in der Schlaghand laboriert und ohne Einzelsieg blieb. Weiter geht es für die Grevenbroicher erst am 13. Oktober (11 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei Union Düsseldorf.

Einen klaren 9:1-Auswärtserfolg feierte die Zweitvertretung der TG Neuss am Sonntagmorgen bei der TTG Menden. „Da hat die Fahrt länger gedauert als das Spiel. Nach den Doppeln sah es zunächst knapper aus, aber in den Einzeln konnten wir dann recht deutlich gewinnen“, merkte TG-Spieler Dominik Sagawe an. Lediglich im Doppel gaben Heinrich Walter und Gerrit Nolten (1:3 gegen Hankeln/Bley) einen Zähler ab. Zwei siegreiche Doppel (Forelle/Reinartz und Sagawe/Schagun) sowie die Einzelpunkte von Bernd Forelle (2), Heinrich Walter (1), Gerrit Nolten (1), Dominik Sagawe (1), Max Reinartz (1) und Norbert Schagun (1) stellten den Sieg sicher. Am Samstag (18 Uhr) erwarten die Neusser den TTC SW Velbert in der Halle an der Bergheimer Straße zum nächsten Heimspiel.

Absolut chancenlos war die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen bei der 1:9-Niederlage bei Union Velbert III. Da den Kaarstern die Hälfte des Stammpersonals fehlte und die Landesliga- und Bezirksklassenmannschaften von Ausfällen verschont werden sollte, reiste das Team mit drei Kreisklassen-Spielern beim neuen Tabellenführer an. Den Ehrenpunkt erspielte das Kaarster Jugend-Doppel Jarne Weinitschke/Lars Münstermann mit einem 3:1-Sieg gegen Misinsky/Wolter. Am Samstag (18.30 Uhr) stellt sich der TTC Altena II in der Halle am Bruchweg vor.

In der Damen-NRW-Liga freute sich die Drittvertretung der DJK Holzbüttgen über den zweiten Sieg in Folge. Beim TTV Rees-Groin gelang ein 8:5-Auswärtssieg. „Der Sieg war enorm wichtig für uns. Vor allem Cindy Schöler hatte mit drei Einzelsiegen einen großen Anteil am Erfolg. Wir freuen uns riesig über diesen Sieg“, sagte DJK-Kapitänin Anna Haissig, die selbst einen Einzelsieg und einen Erfolg im Doppel an der Seite von Gerda Kux-Sieberath beisteuerte. Gerda Kux-Sieberath (2) und Juliane Sohnemann (1) machten den Sieg perfekt. Zum Duell der Drittvertretungen erwarten die Kaarsterinnen am Samstag (18.30 Uhr) das Team von WRW Kleve in der Halle am Bruchweg.