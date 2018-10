Tischtennis im Rhein-Kreis

Rhein-Kreis Tischtennis: Die Holzbüttgener Damen setzen ihren Siegeszug in der Oberliga fort.

Die erste Niederlage der Saison musste die DJK-Drittvertretung in der Damen-NRW-Liga hinnehmen. Beim verlustpunktfreien Spitzenreiter Borussia Düsseldorf III unterlagen die Kaarsterinnen knapp mit 5:8. „Das war eine äußerst bittere Niederlage. Von den fünf Fünfsatzspielen konnten wir leider nur eines gewinnen“, sagte DJK-Kapitänin Almut Pigerl. Erfolgreichste DJK-Spielerin in Düsseldorf war Sandra Wilkowski. Sie gewann gegen Charlotte Hamers (3:1) und Sophia Greis (3:0) und war auch im Doppel an der Seite von Almut Pigerl siegreich. Gabi Franssen und Anna Haissig (beide gegen Greis) holten je einen Zähler.

In der Herren-NRW-Liga kassierte der TTC BW Grevenbroich die zweite Niederlage in Folge. Nach der überraschenden Pleite in der Vorwoche beim Tabellenletzten TuS Wickrath folgte gestern an heimischen Tischen eine vom Ergebnis her deutliche 3:9-Schlappe gegen das favorisierte Team vom TTV Ronsdorf. Kapitän Janos Pigerl war aber nicht so enttäuscht wie nach dem Wickrath-Spiel: „Das Ergebnis ist natürlich bitter. Mit der Leistung sind wir aber durchaus zufrieden. Am Anfang hätten einige Spiele auch anders ausgehen können. Die Fünfsatzspiele verliefen unglücklich.“ Zwei Doppel verloren die Blau-Weißen knapp im Entscheidungssatz. Auch in den Einzelpartien zogen die Schloss-Städter zweimal im fünften Durchgang den Kürzeren. Erst beim Stand von 0:5 konnte René Holz (3:2 gegen Jens Gester) den ersten BW-Zähler einfahren. Danach punkteten nur noch Janos Pigerl (3:1 gegen Marc Wolter) und Ken Julian Oberließen (3:0 gegen Michael Holt).