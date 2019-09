Tischtennis : BW Grevenbroich reist gleich zum Favoriten

Die Verpflichtung des Bulgaren Denis Bekir macht Grevenbroichs Auftaktgegner TTC Waldniel zum Top-Favoriten der NRW-Liga. Foto: Bekir

Rhein-Kreis Tischtennis: NRW-Ligist gastiert zum Saisonstart bei Aufstiegsanwärter TTC Waldniel. Holzbüttgener Damen haben sich neu sortiert.

Die Tischtennis-Spieler des TTC BW Grevenbroich hatten eine Woche länger Zeit, die Sommerpause zu genießen. Am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle Dülkener Straße) starten die Blau-Weißen in der Gruppe 2 der NRW-Liga beim TTC Waldniel in die neue Saison.

Damit haben die Schloss-Städter direkt zum Auftakt einen der schwersten Brocken der Liga erwischt. „Aus meiner Sicht ist Waldniel durch die Verpflichtung des Bulgaren Denis Bekir Topfavorit auf den Aufstieg“, sagt BW-Kapitän Janos Pigerl. Das Team aus Schwalmtal war im Spitzenpaarkreuz mit Jörg Ewertz und Guanjian Zhan schon in der Vorsaison stark aufgestellt. In der Mitte kommt jetzt neben Tim Schumacher der junge Bulgare hinzu. Dahinter stehen in Holger Quade und Michael Poos zwei erfahrene Akteure bereit. „Generell würden wir uns über einen Aufstieg in die Oberliga freuen“, sagt der Waldnieler Vorsitzende Klaus Taplick. Im ersten Spiel setzte sich das Team mit 9:5 bei Borussia Brand durch.

Info Die Konkurrenten des TTC BW Grevenbroich Die Konkurrenten des TTC BW Grevenbroich in der NRW-Liga, Gruppe 2: Mettmann-Sport, TTC Waldniel, TuS 08 Rheinberg, PSV Oberhausen, TTV Rees-Groin, Borussia Düsseldorf II, TTC Union Düsseldorf, SuS Borussia Brand, SG Heisingen.

Im Grevenbroicher Lager geht man die neue Spielzeit deutlich verhaltener an: „Unser Saisonziel ist natürlich der Klassenerhalt, wobei wir wissen, dass wir dafür wirklich eine gute Serie spielen müssen. Ende der letzten Saison war bei uns ein wenig die Luft raus, aber die Sommerpause hat uns sehr gut getan. Wir sind schon ganz gut im Saft und freuen uns auf das erste Spiel, wobei der Start in Waldniel natürlich denkbar schwierig wird, zumal Christoph Karas aufgrund einer Handgelenksverletzung ausfällt“, meint Pigerl.

Er selbst tritt zusammen mit Christian Kaltchev im oberen Paarkreuz an. Dahinter spielen Ken Julian Oberließen und René Holz. Im unteren Paarkreuz sind in der Stammaufstellung Christoph Karas und René ten Hoeve aufgestellt. Ten Hoeve hat in der vergangenen Saison allerdings so gut wie nie gespielt. Hinter Waldniel als Topfavoriten sieht Pigerl keine großen Unterschiede bei den Teams: „ Dahinter gibt es im Prinzip keine Mannschaft, die viel besser ist als der Rest, sodass ich einen sehr engen und spannenden Abstiegskampf erwarte.“

Früh aufstehen heißt es am Wochenende für die Zweitvertretung der TG Neuss. Die Quirinusstädter spielen in ihrem zweiten Verbandsliga-Spiel am Sonntag bereits um 10 Uhr (Zweifach-Turnhalle Burggymnasium) bei der Zweitvertretung des TTC Altena. Beide Teams sind mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Die erste Mannschaft der TG hat spielfrei, so dass die Neusser grundsätzlich mehr personelle Möglichkeiten haben als zum Auftakt bei der 5:9-Niederlage im Lokalderby gegen Holzbüttgen. Die DJK ihrerseits empfängt am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) die MTG Essen-Horst zum ersten Heimspiel der Saison. Dabei plagen die Kaarster große personelle Probleme. Die vier Topspieler können nicht dabei sein, eine kurzfristige Verlegungsanfrage wurde abgelehnt. Da das Team aus Essen zu den Titelaspiranten zählt, gehen die Kaarster als klarer Außenseiter in die Partie.

In der Damen-NRW-Liga muss die Drittvertretung der DJK noch den Schock der Vorwoche verdauen. Durch eine falsche Aufstellung wurde das 7:7-Remis in Dellbrück in eine 0:8-Niederlage umgewandelt. Am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) empfangen die Kaarsterinnen den TTC Bärbroich. An der Spitzenposition ist in Bettina Wagner eine frühere DJK-Spielerin aufgestellt, die allerdings bei der 6:8-Auftaktniederlage gegen Fortuna Bonn nicht mitgewirkt hat. Nach einer internen „Krisensitzung“ haben die Kaarsterinnen ihre Aufstellungs-Planungen für die Vorrunde jetzt neu geordnet. Am Samstag sollen Gerda Kux-Sieberath, Pia Graser, Anna Haissig und Juliane Sohnemann zum Einsatz kommen. Die Chancen sieht DJK-Kapitänin Anna Haissig ausgeglichen: „Gegen Bärbroich waren es immer schwere, enge Partien. Wir möchten aber in unserem ersten Heimspiel, die ersten zwei Punkte holen.“