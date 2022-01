Tischtennis : DJK Holzbüttgen taumelt dem Abstieg entgegen

Kaarst Der Tischtennis-Oberligist DJK Holzbüttgen ist vom Abstiegsduell mit dem TTC BW Brühl-Vochem mit einer 2:8-Niederlage zurückgekehrt.

Sie hatten sich für diese Partie eigentlich viel vorgenommen. Am Ende herrschte aber nur noch purer Frust. Mit einer 2:8-Niederlage ist Tischtennis-Oberligist DJK Holzbüttgen vom Abstiegsduell beim TTC BW Brühl-Vochem zurückgekehrt. „Mir fehlen so langsam die Worte für diese beschissene Saison. Die Leistung war einfach nur schlecht“, schimpfte DJK-Spieler Nicolas Kasper. Von Beginn an beherrschten die Brühler die Begegnung. Sie führten bereits nach den Doppeln mit 2:0 und bauten ihre Führung dann sogar auf 5:0 aus. Nur Vincent Arsand sorgte im unteren Paarkreuz für zwei Ehrenpunkte. Er besiegte zunächst Marcel Jerosch in vier Sätzen und bezwang dann auch Emanuel Martins Ferreira mit 11:8 im Entscheidungssatz. Im Spitzenpaarkreuz blieben Jan Medina und Nicolas Kasper gegen Kazeem Nasiru und den Ex-DJKler Daniel Porten komplett ohne Spielgewinn. Für Medina war es der erste Einsatz nach seiner Corona-Erkrankung zu Beginn des Jahres. Kasper rutschte für den fehlenden DJK-Kapitän Alex Lübke ins Spitzenpaarkreuz. Auch Ersatzmann Alexander Knajdek hatte in seinen Spielen gegen Martins Ferreira und Jerosch zweimal mit 0:3-Sätzen das Nachsehen. „Damit verbietet es sich, den Blick in irgendeiner Form nach oben zu richten“, sagte Kasper, der auch seine Kritik am Deutschen Tischtennis-Bund noch einmal wiederholte. Er bringe kein Verständnis dafür auf, dass dieser den Spielbetrieb trotz der Corona-Situation zwanghaft aufrechterhalte.