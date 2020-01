Tischtennis : Jugend zeigt Tischtennis in Neukirchen die kalte Schulter

Neukirchen Der Trend aus dem Vorjahr hat sich erneut bestätigt. Das Interesse der Jugendlichen am Heinz-Schlupp-Gedächtnisturniers, das bereits zum 57 Mal vom TTC DJK Neukirchen ausgerichtet wurde, ist schwach.

„Die Resonanz war erschreckend“, sagte DJK-Vorsitzender Sebastian Erkelentz, der gleiches auch schon nach Beendigung des Turniers 2018 formulierte, jetzt aber für die Zukunft handeln will. „Das war wohl das letzte Mal, dass wir eigenständige Jugendklassen angeboten haben.“ Im kommenden Jahr wollen die Neukirchener dem Vorbild des Stadt-Nachbarn TTC BW Grevenbroich folgen und die Jugendlichen dann anhand ihrer Leistungspunkte bei den Erwachsenen spielen lassen. Bei den kürzlich ausgetragenen Grevenbroicher Stadtmeisterschaften hatte sich die Praxis als Erfolg herausgestellt. Abgesehen von diesem Trend war Erkelentz mit der Beteiligung von rund 250 Teilnehmern zufrieden. „Vor allem die unteren Herrenklassen laufen seit Jahren gut.“ So gab es zum Beispiel alleine in der C-Klasse (65) und der D-Klasse (59) zusammen 124 Starter.

Im Erwachsenenbereich waren ausschließlich Akteure auswärtiger Vereine ganz vorne auf dem Treppchen zu finden. In der E-Klasse (bis 1250 Punkte) spielte sich der Neukirchener Dietmar Schmitz bis ins Finale vor, musste sich da aber gegen Oliver Dahmen vom 1. TTC Hardt-Venn geschlagen geben. Auf dem gemeinsamen dritten Platz landeten die DJK-Spieler Fredi Stechmann und Johannes Kreuels. In der D-, C- und B-Klasse stand kein heimischer Akteur mit auf dem Treppchen. Im Doppel spielten sich in der B-Konkurrenz Norbert Schagun und Ralf Menke und in der E-Klasse die Gierather Paarung Paul Gilles und Dirk Lindner auf den dritten Rang.