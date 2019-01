Tischtennis: Tischtennis: Schlupp-Turnier lockt nur „ältere Herren“ an

Tischtennis: Schlupp-Turnier lockt nur „ältere Herren“ an

Neukirchen Die Schere geht weiter auseinander. Während die Resonanz beim traditionellen Heinz-Schlupp-Gedächtnisturnier der DJK Neukirchen in den Herrenklassen weiterhin ungebrochen hoch ist, nimmt sie im Jugendbereich immer stärker ab.

„Wir hatten 275 Teilnehmer. Damit haben wir die angestrebte Marke von 300 verfehlt, können aber dennoch mit der allgemeinen Resonanz zufrieden sein. Vielmehr geht in unserer Halle auch nicht“, sagt DJK-Vorsitzender Sebastian Erkelentz, der sich dabei aber auf die Erwachsenen bezieht. „Im Jugendbereich ist die Entwicklung dagegen erschreckend“, findet Erkelentz. Er bemängelt, dass von anderen Kreisvereinen so gut wie keine Jugendlichen an dem Turnier teilnehmen. Von den 49 jugendlichen Startern waren die meisten aus dem eigenen Verein oder sind von weit entfernt angereist.