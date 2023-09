Tischtennis Heimspiel-Premiere für die Damen der DJK Holzbüttgen

Am Samstag werden sich die Holzbüttgenerinnen vor heimischem Publikum in einer veränderten Aufstellung präsentieren. Dann wird Team-Kapitänin Jana Vollmert zum ersten Mal in dieser Saison zum Einsatz kommen. In Düsseldorf hatte sie noch die Rolle der Betreuerin eingenommen. Ebenfalls ihre Saison-Premiere wird Abwehrspielerin Jessica Wirdemann feiern, die im Spitzenpaarkreuz zusammen mit der Ukrainerin Iolanta Yevtodii zum Einsatz kommen soll. Neben Vollmert spielt die Matchwinnerin der Vorwoche, Karlijn van Lierop, im unteren Paarkreuz. „Wir wollen wie im Vorjahr wieder einen guten Start in die Saison hinlegen und die Punkte in Holzbüttgen behalten“, sagt Jana Vollmert, die allerdings auch vor den Hessinnnen warnt: „Wenn sie mit ihrer Nummer eins kommen, die im ersten Spiel gefehlt hat, dann haben sie schon echt ein gutes Team und ich glaube, dass es dann ein sehr ausgeglichenes Spiel wird.“ Die Spitzenspielerin der Gäste, Ramona Betz, ist aus Stuttgart zu den Hessinnen gewechselt. Am ersten Spieltag kam sie allerdings in der Ersten Mannschaft in der Zweiten Bundesliga zum Einsatz. An Nummer zwei des TTC-Quartetts spielt Alina Jajeh, dahinter haben die Gäste in Brenda Rühmkorff, Veronika Vasylenko und Denisa Cotruta vier Jugendspielerinnen aufgestellt. Auf Holzbüttgener Seite sind am Samstag Ex-Nationalspielerin Nadine Bollmeier und Martyna Dziadkowiec nicht dabei.