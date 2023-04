Tischtennis-Regionalliga Harte Nuss für die TG Neuss zum Saisonabschluss

„Waldniel schielt als Tabellenzweiter noch auf einen Relegationsplatz“, sagt TG-Kapitän Tom Heiße. Im Hinspiel mussten sich die Neusser an heimischen Tischen knapp mit 4:6 geschlagen geben. „Wenn wir da jetzt einen Punkt holen würden, wären wir schon sehr zufrieden“, so Heiße. Routinier Jochen Lang hat die Saison schon beendet und wird nicht mehr dabei sein. Geplant sind Tom Heiße, Marc Rode, Julian Röttgen und Markus Knoben, also die gleiche Besetzung wie in der Vorrunde. Da holten Heiße, Rode und Knoben je einen Einzelzähler und Heiße/Rode waren dazu im Doppel erfolgreich. Waldniel hat eine sehr kompakte, ausgeglichene Mannschaft. In Ara Karakulak (8:6), Yang Lei (6:6), Denis Bekir (8:6), Guangjian Zhang (3:1) und Eren Bekir (9:3) gibt es keinen Akteur, der eine negative Bilanz aufweist.