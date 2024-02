Tischtennis Gegen Porz muss für den TTC Blau-Weiß ein Sieg her

Für den TTC Blau-Weiß Grevenbroich beginnen in der Herren-NRW-Liga jetzt die entscheidenden Wochen. Sollte es mit dem Klassenerhalt noch klappen, dann müssen jetzt die entsprechenden Resultate her. Zunächst braucht es am kommenden Samstag (17.30 Uhr) einen Erfolg beim Tabellenachten TTC Rot-Gold Porz, der aktuell vier Zähler vor den Schloss-Städtern liegt: „In den nächsten fünf Partien können und müssen wir punkten, um noch den Relegationsplatz erreichen zu können“, sagt BW-Kapitän Janos Pigerl. „Das Spiel gegen Porz ist dabei besonders wichtig. Mit einem Sieg könnten wir auf zwei Punkte an sie heranrücken, bei einem Unentschieden oder einer Niederlage werden wir Porz selbst wohl nicht mehr einholen. Das Hinspiel lief trotz Knuts (René Holz, Anmerkung der Redaktion) Ausfall sehr gut, so dass ich uns auch jetzt auf Augenhöhe sehe. Oben müssen wir irgendwie ein, zwei Punkte holen, dann ist ein Sieg Fall möglich.“