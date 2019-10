Tischtennis : DJK-Damen feiern ersten Sieg in der Regionalliga

Oxana Volkers (hinten), hier im Spiel gegen Melanie Weischer, präsentierte sich eine Woche nach ihrer Hochzeit in guter Spiellaune. Foto: Jens Rustemeier

Holzbüttgen Gegen den Anrather TK, ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf, gelingt Holzbüttgen II ein 8:4-Heimerfolg.

Die Erleichterung war groß. Nach zwei deutlichen 2:8-Niederlagen gegen den TTC Langen und WRW Kleve gelang der DJK Holzbüttgen II der erste Sieg in der Damen-Regionalliga. Gegen den Anrather TK, einem Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, erspielten sich die Kaarsterinnen vor rund 50 Zuschauern in der Sporthalle am Bruchweg einen 8:4-Erfolg.

„Das war ein wichtiger Sieg mit einer guten Mannschaftsleistung. Entscheidend waren die beiden gewonnenen Doppel zu Beginn. Glück in der Liebe, Pech im Spiel stimmt halt nicht immer“, freute sich Oxana Volkers, die eine Woche zuvor zusammen mit der Mannschaft ihre Hochzeit gefeiert hatte. Das DJK-Quartett erwischte einen optimalen Start. Sowohl Decui Xiong/Oxana Volkers (gegen Usbeck/Weischer) als auch Lisa Scherring/Chiara Pigerl (gegen Zhan/Zhan) ließen bei ihren 3:0-Siegen keinen Satzverlust zu. Vor allem der deutliche 3:0-Erfolg von Scherring/Pigerl gegen das Spitzendoppel der Gäste war vor allem in der Höhe überraschend. Im Einzel zeigte sich dann die Klasse des Geschwister-Duos im Top-Paarkreuz der Anrather. Lisa Scherring musste sich zunächst im Entscheidungssatz gegen die noch jugendliche Anni Zhan geschlagen geben und unterlag auch in der zweiten Runde deren ältere Schwester im fünften Durchgang.