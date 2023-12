Tischtennis Für Frust hat die DJK Holzbüttgen einfach keine Zeit

Die 4:6-Niederlage in der Vorwoche gegen die Füchse Berlin war ein herber Dämpfer für die Damen der DJK Holzbüttgen in der 3. Tischtennis-Bundesliga. Viel Zeit, die Köpfe hängen zu lassen, haben die Kaarsterinnen allerdings nicht. Am Sonntag (14 Uhr) steht in der Sporthalle am Bruchweg das letzte Hinrundenspiel an.