Tischtennis Erste Niederlage für den Meister DJK Holzbüttgen II

In der Herren-NRW-Liga setzt der TTC BW Grevenbroich seine Aufholjagd im Kampf um den Klassenerhalt fort. Gegen den Mitkonkurrenten 1. FC Köln III gelang ein 9:4-Heimerfolg. Dadurch stehen die Schloss-Städter mit zwei Punkten Vorsprung auf einem Nicht-Abstiegsplatz. In Ken Julian Oberließen, Janos Pigerl und René Holz holten gleich drei BW-Akteure zwei Einzelsiege und einen Doppelerfolg. Oberließen gewann im Spitzenpaarkreuz sowohl gegen An Duy Dang als auch gegen Erik Stoppenbrink. Pigerl und Holz behielten in der Mitte jeweils gegen Ciaran Kelly und Linus Ripploh die Oberhand. Einen Zähler steuerte Michael Schüller mit seinem Sieg gegen Rahdeen Haghighat bei.