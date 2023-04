Tischtennis Das Drive-Turnier feiert nach vier Jahren Pause sein Comeback

Gemeldet sind dafür schon einige Topspieler. Allen voran Michael Servaty. Der Neusser, der für den SV Union Velbert in der 2. und 3. Liga aktiv ist, spielt im Team zusammen mit dem Holzbüttgener Landesliga-Akteur Marcus Coenen (zusammen 4052 Punkte). Stark einzuschätzen sind auch Marc Preuss und Muhammed Akar vom TTC indeland Jülich, die es zusammen auf 4025 Punkte bringen. Interessant ist auch die Mixed-Paarung mit der Holzbüttgener Oberliga-Spielerin Anna Schouren (1719) und dem Jülicher Lukas Kneier, der einen starken Quartalswert von 2023 Punkten aufweist. Da es bei Gleichstand aber auf das Doppel ankommt, wird sich zeigen, wie Paarungen, die noch nie zusammengespielt haben, am besten miteinander harmonieren. Los geht es am Freitagabend nach dem Sektempfang mit der Damen/Herren C-Klasse (bis 3100 Punkte). Am Samstagmorgen (10 Uhr) folgt die E-Klasse, in der zumeist Spielerinnen und Spieler aus den unteren Ligen zu finden sind. Nachmittags startet um 15 Uhr die B-Klasse (3500 Punkte) und am Sonntag, bevor die „Cracks“ aus der A-Klasse am Nachmittag an die Tische gehen, wird noch die D-Klasse (bis 2400 Punkte) ausgetragen.