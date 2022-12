3. Tischtennis-Bundesliga Mit Weihnachtsumtrunk zum Sieg

Nach einem glänzenden Auftakt mit fünf Siegen in Folge erlebten die Tischtennis-Damen der DJK Holzbüttgen am vergangenen Spieltag ein schwarzes Wochenende in Hessen. Gleich zweimal innerhalb von 24 Stunden mussten sich die Kaarsterinnen geschlagen geben. Das DJK-Quartett will sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen lassen und am Sonntag (14 Uhr, Halle am Bruchweg) gegen die Füchse Berlin wieder voll im Kampf um die Spitze angreifen.