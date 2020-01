Holzbüttgen : Dieser „Doppelpack“ hat es in sich

Valerija Stepanovska und die DJK Holzbüttgen stehen am Sonntag vor einer schwierigen Aufgabe. Foto: -rust. Foto: Jens Rustemeier

Holzbüttgen Während die Tischtennis-Spielerinnen der DJK Holzbüttgen am Sonntag auf GW Staffel als die „Mannschaft der Stunde“ in der 3. Bundesliga treffen, sind die Oberliga-Herren gleichzeitig gegen den Tabellenvierten TV Refrath gefordert.

Am Sonntag ab 14 Uhr steht in der Kaarster Sporthalle am Bruchweg der zweite „Tischtennis-Doppelpack“ des Jahres an. In der 3. Bundesliga empfangen die Damen der DJK Holzbüttgen Tabellennachbar TTC Grün-Weiß Staffel und in der Herren-Oberliga wollen die Herren nach der bitteren 4:9-Niederlage in Burgsteinfurt gegen den Tabellenvierten TV Refrath zurück in die Erfolgsspur.

Die Holzbüttgenerinnen hoffen darauf, die Serie der ungeschlagenen Heimspiele auch gegen das viertplatzierte Team aus Staffel fortsetzen zu können. Die Gäste aus Limburg an der Lahn sind derzeit aber in sehr guter Verfassung. Aus den vergangenen fünf Partien haben sie 9:1-Punkte geholt und in der Rückrunde bisher noch keinen Zähler abgegeben. Angeführt wird das Team von Katharina Michajlova, die im Vorjahr noch in der Bundesliga spielte und 2018 mit der DJK Kolbermoor Deutscher Meister wurde. In der Hinrunde erspielte die aktuelle hessische Meisterin eine 13:4-Bilanz und gab im Hinspiel gegen Martyna Dziadkowiec und Valerija Stepanovska keinen Satz ab.

Info Auf DJK-Damen warten fünf Wochen Pause Damen Auf die DJK-Damen warten in der 3. Bundesliga fünf Wochen Pause. Weiter geht es erst am 7./8. März mit dem Doppelspieltag bei TSV Schwarzenbek und VfL Kellinghusen Herren Die Oberliga-Herren bleiben im Spielrhythmus und gastieren am 8. Februar beim TTV Ronsdorf

Diese beiden Partien waren aber auch die einzigen Gegenzähler, die die Kaarsterinnen in der Vorrunde in Staffel zuließen. Gegen die junge Griechin Malamatenia Papadimitriou konnten sowohl Stepanovska als auch Dziadkowiec punkten und im unteren Paarkreuz erspielten Jana Vollmert (3:2 gegen Tingzhuo Li) und Lisa Scherring (3:2 gegen Lisa-Marie Stickel) je zwei knappe Fünfsatz-Siege. Da zu Beginn auch beide Doppel gewonnen wurden, fiel der Sieg in Staffel überraschend hoch aus. „Im Hinspiel haben wir zwar 6:2 gewonnen, aber die Spiele waren knapper als sich das Ergebnis letztendlich anhört“, sagt Jana Vollmert und Kapitänin Lisa Scherring ergänzt: „Es war sehr eng. Staffel hat ein sehr starkes oberes Paarkreuz und unten zwei Abwehrspielerinnen. Wir haben nach dem Spiel den kompletten Februar frei. Es wäre natürlich super, mit einem Sieg in die Pause zu gehen.“

In der Herren-Oberliga geht es für den Titelanwärter aus Holzbüttgen um Wiedergutmachung nach der Pleite in Burgsteinfurt. Allerdings wird die Aufgabe gegen den Tabellenvierten aus Refrath auch nicht einfach. „Wir empfangen einen sehr motivierten Aufsteiger. Aber für uns gilt es, die Niederlage von Burgsteinfurt vergessen zu machen. Aufstellungsmäßig sieht es gut aus, wir können wieder aus dem Vollen schöpfen“, sagt DJK-Kapitän Joachim Beumers. Wichtig wird sein, dass sich das Team hinter den überragend agierenden Jan Medina und Alexander Lübke im mittleren und unteren Paarkreuz wieder stabilisiert.