Tischtennis DJK Holzbüttgen will ihren guten Lauf fortsetzen

Für die Damen der DJK Holzbüttgen läuft es in der 3. Tischtennis-Bundesliga bislang richtig rund. In der Rückserie konnten die Kaarsterinnen mit Ausnahme des Autopannen-Spiels in Berlin alle Partien gewinnen. Am vergangenen Sonntag demonstrierte das DJK-Quartett mit einem 6:0-Erfolg beim TTC Grün-Weiß Fritzdorf seine Stärke.