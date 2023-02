Tischtennis DJK Holzbüttgen verliert Topspiel in Berlin deutlich

„Leider hat es nicht geklappt. Berlin hat mit der stärksten Aufstellung gespielt und bei uns hat in den entscheidenden Momenten einfach die Power gefehlt“, resümierte DJK-Kapitänin Jana Vollmert. Schon der Start verlief alles andere als vielversprechend. Beide Eingangsdoppel sicherten sich die Gastgeberinnen in vier Sätzen. Dabei verloren sowohl Yevtodii/ Vollmert (gegen Riliskyte/Güngör) als auch Dziadkowiec/van Lierop (gegen Jedtke/Chen) den vierten Durchgang deutlich. Im Einzel setzte sich die Misere dann zunächst fort. Iolanta Yevtodii hatte zwei Sätze lang (jeweils 4:11) nicht die Spur einer Chance gegen die Nummer eins der Berlinerinnen, Katalin Jedtke. Erst im dritten Satz stellte sie sich auf das Abwehrspiel besser ein, musste sich dann aber auch in diesem Durchgang mit 14:16 geschlagen geben und ihrer Gegnerin zum Sieg gratulieren. Anschließend keimte noch einmal Hoffnung im DJK-Quartett auf, als Martyna Dziadkowiec, die sich seit Wochen in bestechender Form befindet, sich in vier hart umkämpften Sätzen gegen die Litauerin Emilija Riliskyte behaupten konnte. Als dann auch Karlijn van Lierop ihre Partie im unteren Paarkreuz gegen Gökce Nur Güngor ohne Satzverlust für sich entscheiden konnte, waren die Kaarsterinnen wieder dran.