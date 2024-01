Tischtennis DJK Holzbüttgen startet mit Heimspiel in die Rückrunde

An das Hinspiel in Großburgwedel hat das DJK-Team noch gute Erinnerungen. Am glorreichen „Niedersachsen-Wochenende“ gelang im November ein makelloser 6:0-Erfolg, einen Tag nach dem 6:2-Sieg beim Mitkonkurrenten MTV Engelbostel-Schulenburg. Da das TTK-Team aus der Nähe von Hannover da aber nicht in Bestbesetzung angetreten war, rechnet DJK-Kapitänin Jana Vollmert jetzt mit einer deutlich schwierigeren Aufgabe. „Ich glaube, dass es deutlich spannender wird als im Hinspiel, da ich davon ausgehe, dass Großburgwedel mit der vollen Mannschaft anreisen wird. Das 6:0 im Hinspiel war eine echte Ansage, aber jetzt werden sie uns bestimmt mehr Paroli bieten. Vielleicht kommen sie sogar mit fünf Spielerinnen, da sie am nächsten Tag auch noch in Düsseldorf spielen. Es wäre aber natürlich schön, wenn wir nach den beiden Niederlagen gegen Annen und Berlin zum Vorrunden-Ende jetzt mal wieder beide Punkte zuhause behalten können. Dafür werden wir alles geben.“ Damit das Vorhaben klappt, haben die Kaarsterinnen für den Samstag eine spielstarke Mannschaft an Bord. Angeführt von Martyna Dziadkowiec ist der Einsatz von Abwehrspielerin Jessica Wirdemann, Karlijn van Lierop und Jana Vollmert geplant. Vor allem van Lierop hatte in der Vorrunde voll überzeugt. Mit einer Bilanz von 11:1-Spielen war die Niederländerin hinter der ungeschlagenen Ming Jia Chen (Füchse Berlin) die zweitbeste Akteurin im unteren Paarkreuz. Dziadkowiec (5:5) und Wirdemann (4:4) spielten jeweils im Spitzenpaarkreuz ausgeglichen. Jana Vollmert (3:6, unten) hofft darauf, sich in der Rückserie noch zu steigern. Nadine Bollmeier (6:1) und Iolanta Yevtodii (5:6) sind zum Rückrunden-Auftakt nicht dabei.