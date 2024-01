3. Tischtennis-Bundesliga Nadine Bollmeier ist die Spielerin des Tages

Im Doppel gab es zu Beginn zwei eindeutige Siege für beide Teams. Jessica Wirdemann und Jana Vollmert fanden gegen das Spitzendoppel des TTK, Hajok/Shiiba, von Beginn an keine Lösungen und mussten sich ohne Satzgewinn mit 8:11, 6:11 und 8:11 geschlagen geben. Deutlich besser lief es bei Nadine Bollmeier und Karlijn van Lierop. Das DJK-Duo spielte dominant auf und setzte sich klar mit 11:4, 11:4 und 11:8 gegen die beiden nachgerückten Spielerinnen Stranz/Heidelberg durch. Abwehrspielerin Jessica Wirdemann traf dann im Spitzenpaarkreuz auf Caroline Hajok, die bisher beste Spielerin der Liga, die in der Vorrunde mit einer 13:3-Bilanz glänzte. Ein schwieriges Spiel für Wirdemann. Hajok agierte auf ihrer Vorhandseite mit einem kurzen Noppenbelag, so dass der von Wirdemann produzierte Schnitt in den Abwehrbällen so gut wie keine Wirkung zeigte, da Hajok die Bälle nur mit Vorhand-Hebern über das Netz brachte, um sich dann den richtigen Ball für einen Endschlag auszusuchen. Obwohl die Sätze eins und drei knapp verliefen, entschied Hajok die Partie am Ende mit 3:0-Sätzen für sich. Am Nachbartisch trat Nadine Bollmeier gegen Maria Shiiba an. Gegen die eigentliche Nummer drei der Gäste hatte die Spitzenspielerin der DJK nur zu Beginn des ersten Satzes etwas Probleme, gewann diesen aber noch in der Verlängerung mit 13:11. Danach dominierte sie das Spiel und entschied die nachfolgenden Sätze mit 11:3 und 11:8 für sich. Im unteren Paarkreuz ergaben sich dann eigentlich Vorteile für die Kaarsterinnen, da auf Seiten von Großburgwedel in Madlin Heidelberg und Julia Stranz zwei Ersatzspielerinnen ran mussten. Jana Vollmert ließ gegen Stranz vom Start an keine Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen und gewann souverän mit 11:6, 11:3 und 11:4. Zunächst sah es so aus, als würde es bei Karlijn van Lierop genauso gut laufen. Aber nach zwei gewonnenen Sätzen (jeweils 11:7) kippte die Partie zu Gunsten von Madlin Heidelberg, die sich immer mehr steigern und am Ende mit 11:8 im Entscheidungssatz behaupten konnte.