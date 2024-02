3. Tischtennis-Bundesliga DJK Holzbüttgen setzt voll auf ihre Heimstärke

Am Sonntag (14 Uhr) sollte es diese Probleme nicht geben. Dann steht für das DJK-Quartett nämlich das nächste Heimspiel an. Zuhause läuft es in der Rückrunde bisher rund. Im Januar feierten die Holzbüttgenerinnen einen 6:3-Sieg gegen Großburgwedel und einen fulminaten 6:0-Sieg gegen Borussia Düsseldorf. Jetzt kommt der Tabellensiebte VfL Kellinghusen in die Sporthalle am Bruchweg. Die DJK muss die komplette Saison ohne ihre am Knie verletzte Nummer zwei, Martyna Dziadkowiec, auskommen. Außerdem fehlen Iolanta Yevtodii und Jessica Wirdemann. Aufgeben will die DJK-Kapitänin Jana Vollmert schon vor der Partie aber nicht. „Ich denke, dass wir trotz der Ausfälle eine gute Truppe sind und wir, je nachdem wie Kellinghusen antritt, mithalten können.“