Tischtennis DJK Holzbüttgen übernimmt die Tabellenführung

Deutlich spannender verlief die Begegnung am Nachbartisch von Iolanta Yevtodii gegen Hannah Schönau. Hier wechselte die Führung hin und her, so dass die Entscheidung im fünften Satz fallen musste. Yevtodii lag zum Seitenwechsel mit 5:1 vorne, um am Ende noch knapp mit 9:11 den Kürzeren zu ziehen. Nach der Pause kam es zum Duell zwischen Jana Vollmert und Verena Hinrichs, die in der vergangenen Saison noch das Trikot der Kaarsterinnen trug. Sie war ins Team der Fritzdorferinnen gerutscht, weil Stephanie Hoffmann (Nummer 2) verletzungsbedingt ausfiel. Jana Vollmert agierte insgesamt druckvoller und siegte in vier Sätzen. Parallel holte Karlijn van Lierop ihren elften Saisonsieg in Folge. Dabei hatte sie gegen die bislang noch sieglose Charlotte Schönau allerdings einige Probleme und gewann erst im fünften Durchgang.