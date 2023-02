Tischtennis DJK reist zum Topspiel nach Berlin

Die Berlinerinnen weisen in der erfahrenen Katalin Jedtke (13:7 Bilanz), der Litauerin Emilija Riliskyte (11:7), Ann Marie Dahms (8:3) und Gökce Nur Güngör (5:2) vier Spielerinnen mit positiven Bilanzen auf. Dabei ist die an Position zwei gemeldete Ankita Das bisher in der gesamten Saison noch nicht zum Einsatz gekommen. Auf Holzbüttgener Seite haben von dem geplanten Team nur Martyna Dziadkowiec (13:4) und Jana Vollmert (9:6) ein positives Spielverhältnis. Iolanta Yevtodii (5:9) und Karlijn van Lierop haben es dagegen bisher sehr schwer in der 3. Liga. Mit einem Überraschungserfolg in Berlin könnten die Kaarsterinnen das Meisterschafts-Rennen noch einmal interessant machen.