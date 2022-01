Tischtennis : Holzbüttgen mit Ausbeute nicht ganz zufrieden

Gewann am Wochenende alle vier Spiele: Valerija Mühlbach. Foto: -rust

Kaarst Sieg und Niederlage für die Tischtennis-Damen der DJK Holzbüttgen am Doppelspieltag in der 3. Liga. Regionalliga-Vertretung unterliegt mit 3:7.

Mit einem 6:1-Sieg gegen den TTK Großburgwedel und einer 2:6-Niederlage gegen Spitzenreiter TSV Langstadt II haben die Damen der DJK Holzbüttgen ihren Doppelspieltag in der 3. Tischtennis-Bundesliga beendet. „Insgesamt könnnen wir mit den zwei Punkten zufrieden sein. Das Quäntchen Glück, das wir in der ersten Partie hatten, hat uns am Sonntag gefehlt“, sagte DJK-Kapitänin Jana Vollmert.