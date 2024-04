3. Tischtennis-Bundesliga DJK geht wie im Vorjahr als Vierte in den Feierabend

Es war der im Vorfeld erwartete Verlauf am letzten Spieltag der 3. Bundesliga für die Tischtennis-Spielerinnen der DJK Holzbüttgen mit einem Sieg und einer Niederlage. Im „Auswärtsdoppelpack“ gab es zunächst einen deutlichen 6:2-Erfolg beim feststehenden Absteiger TTC Langen II. Am Sonntag hingen die Trauben bei der 3:6-Niederlage beim neuen Meister DJK BW Annen, dann etwas zu hoch. Damit beenden die Kaarsterinnen die Spielzeit 2023/24 wie in der Vorsaison auf dem vierten Platz. „Das Wochenende verlief eigentlich so wie erwartet. Wir sind mit dem vierten Platz und der Saison zufrieden“, bilanzierte DJK-Kapitänin Jana Vollmert.