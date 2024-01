Tischtennis DJK Holzbüttgen lässt Borussia Düsseldorf keine Chance

Ihren ersten Einsatz im Spitzenpaarkreuz hatte Karlijn van Lierop. Die Niederländerin lag in den ersten beiden Sätzen gegen die Litauerin Ugne Baskutyte zurück, sicherte sich aber jeweils am Ende knapp den Satz. Nach verlorenen drittem Durchgang gelang ihr dann ein überzeugender vierter Satz (11:5) und der erste Sieg im Top-Paarkreuz. Danach drehte Jana Vollmert im Duell gegen Helene Hanke richtig auf. Von Beginn an ließ sie keine Zweifel am Sieg aufkommen und gewann locker mit 11:8, 11:0 und 11:6. Lisa Scherring, die am Tag zuvor schon erfolgreich in der Oberliga-Mannschaft der DJK im Einsatz war, setzte den Schlusspunkt. Sie gewann gegen Jolanda Willberg mit 11:5, 11:9, 10:12 und 12:10 und blieb damit am Wochenende ungeschlagen.